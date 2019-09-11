  • الأربعاء 11 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:01 م
بحث متقدم
تركي ال شيخ

بالأسماء.. "آل الشيخ" يعلن اتخاذ إجراءات قانونية ضد 54 مصريًا

أرشيفية

"التنمية المحلية" تحسم مصير "التوك توك" المرخص

طارق حبيب

خبير يجيب: هكذا يجب أن تتعامل المرأة مع زوجها "الشاذ"

مرتضى منصور

مرتضى منصور يوبخ ثلاثى الأهلى

مقتل حوثيين

لحظة تفجير مركبة تقلّ حوثيين

مخمد مرسي

قيادي منشق: الإخوان فرحوا بوفاة "مرسي".. والسبب

وزارة التعليم

تعرف على قيمة مصروفات المدارس الحكومية للعام الجديد

ارشيف

تشييع جثمان العالم أبو بكر لمثواه الأخير بالقليوبية

نبيلة عبيد

مفاجأة..فنانة شهيرة تجسد زوجة "شاه إيران" وتثير ضجة

وزير الخارجية البحريني

بيان قاسٍ من البحرين ضد إسرائيل

قيادي منشق: الإخوان فرحوا بوفاة "مرسي".. والسبب

الحياة السياسية

مخمد مرسي
مخمد مرسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من زوجة «مرسي» على وفاة نجلها

#

هكذا تاجر قيادات الإخوان بـ«مرسي» وخدعوا الشباب

#

موسى: "كل اللي عيطوا على مرسي خونة وهفضحهم"

#

تأجيل محاكمة «مرسي» لتعذر حضوره


أضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قيادات الجماعة في قطر وتركيا فرحوا بإعلان وفاة المعزول محمد مرسى ليتاجروا بقضيته وأنه تعرض للظلم والاضطهاد.

 وأشار إلى أن طبيب العيون ياسر الحاج الذي قال عن مرسي: "ياريتهم يعملوا مرسي كفتة عشان نعمله بطل.. ده كئيب".

 وتابع: "تنظيم جماعة الإخوان مسيطر على القنوات بشكل كامل، ويقوم بتوزيع الحديث على المذيعين وإذا حاول أحدهم التحدث بشكل آخر يتم إيقافه عن العمل فورا، معلقًا: "لو أى حد قال حاجة منهم غير اللي عايزينه هيموت من الجوع".

وأشار إلى أن محمد ناصر ليس له خلفية سياسية تؤهله للحديث في السياسة، متابعًا: "محمد الناصر قال لي حتى لو رجع محمد مرسي للحكم لن يستطيع الرجوع لمصر لأنه يوجد أحكام ضده وسوف ينفذ الحكم، ومرسي لن يستطيع مساعدته لأن القضاء مستقل رغم أنه يقول عكس ذلك في برنامجه".

 ونوه بأن محمد ناصر نحات وليس له علاقة بالسياسة، معلقًا: "معندوش أي خلفية عن السياسة.. وكل كلامه تزوير وكذب.. وغبي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» صدمة كبيرة بعد إعلان وفاة هذا الفنان داخل المستشفي
» تراجع أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالى
» فنان شهير يحرض على ضرب الرجال لزوجاتهم:"لقد فعلتها"
» "وشم" يكشف العلاقة بين هيفاء وهبي ومدير أعمالها
» عاطل يطعن "سايس" في قلبه ويحاول الهرب بفيصل
» بسبب "رقصة".. حفل زفاف يتحول إلى حرب شوارع
» عبير صبري تهاجم أحد متابعيها: "جهنم تشيلك"
» بعثة الأهلى تطير إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت
» «الدراويش» يطرح 7000 تذكرة لمباراة الأهلى
» "البيئة" تكشف سر ظهور السحابة السوداء في القاهرة
» خالد منتصر.. حاول السخرية من حكم فقهي فوقع في «الفخ»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:29 م

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية