تشييع جثمان العالم أبو بكر لمثواه الأخير بالقليوبية

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شيع أهالى قرية كفر تصفا التابعة لمركز ومدينة كفر شكر بالقليوبية، جثمان عالم الذرة المصرى أبو بكر عبد المنعم رمضان، إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

واستقبل مطار القاهرة فجر اليوم الأربعاء جثمان العالم، قادمًا من المغرب على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية الرحلة رقم AT272 ليواري الثرى بمثواه الأخير فى مدينة كفر شكر بمسقط رأسه بمحافظة القليوبية بعد وفاته منذ عدة أيام في مدينة مراكش المغربية.

يذكر أن العالم المصري أبو بكر عبد المنعم رمضان، هو أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وتوفي في مدينة مراكش المغربية، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.




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