تهريب مخدرات بأماكن غير متوقعة بالسيارات بدولة خليجية

11 سبتمبر 2019 - 10:27 ص

أحبط أمن محافظة الداير بنى مالك بمنطقة جازان، محاولة 4 متسللين من الجنسية الإثيوبية، تهريب 121 حزمة من القات المخدر، بعد الاشتباه في مركبة.

وبتفتيشها، عُثر على حزمة قات مخبأة فى رفرف الإطار الأمامى، كما تم الاشتباه فى سيارة "جيب" وعند تفتيشها وُجد 41 حزمة قات مخبأة تجويف سرى أسفل المقعد، حيث جرى تحرير محضرين وتحويل قائدى المركبتين إلى جهات الاختصاص.

وفى سياق متصل، نجح رجال الأمن بقيادة الأفواج بمنطقة جازان فى ضبط 7 حزمات من القات مخبأة فى الحقيبة الخلفية فى سيارة من نوع "إلنترا"، ليتم إيقاف قائدها تمهيدًا لإحالته للجهات المختصة.