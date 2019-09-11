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بعثة الأهلى تطير إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت

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تطير بعثة النادي الأهلي إلى غينيا الاستوائية، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت، والمقرر لها  14 سبتمبر الجارى فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

ويترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، فى رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة كاملة على الخطوط الإثيوبية يتخللها ترانزيت فى مطار أديس أبابا.

واصطحب الجهاز الفنى فى الرحلة، الشيف محمد الدالى، للاطمئنان على كل التفاصيل الخاصة بإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين خلال وجود البعثة فى غينيا، لتطبيق النظام الغذائى.




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