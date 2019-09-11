إعفاء رئيس هيئة الإذاعة والتليفزيون يثير ضجة بالسعودية

11 سبتمبر 2019 - 09:50 ص

أعلنت وسائل إعلام سعودية ومغردون عن إعفاء الإعلامى السعودى المخضرم داوود الشريان من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون في خطوة فاجأت الجميع.





وقالت وسائل إعلام سعودية ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مساء أمس، التلاثاء، إن وزير الإعلام تركي الشبانة أعفى الإعلامي المخضرم داوود الشريان من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتليفزيون.





فيما نقلت صحيفة "المواطن" الإلكترونية المحلية عن مصادر لم تسمها نبأ إعفاء الشريان، وتعيين الإعلامي خالد بن حمود الغامدي بدلًا منه، والذي كان يشغل مدير القناة السعودية الأولى منذ العام 2018.





ويحظى داوود الشريان بشعبية جارفة فى السعودية والوطن العربي من خلال طلته على الشاشة السعودية وطرحه لقضايا مهمة وأخري ساخنه دائما ما كانت تحقق تفاعلا منقطع النظير على مواقع السوشيال ميديا وتحقق أعلى معدلات مشاهدة وتتصدر تريند جوجل السعودية.





ورغم تأكيدات مغردين سعوديين في موقع "تويتر"، صدور قرار إعفاء الشريان، لم يقابلها تأكيد رسمي من وزارة الإعلام أو هيئة الإذاعة والتليفزيون.





وتولى الشريان رئاسة الهيئة في أواخر العام 2017 قادمًا من قناة "إم بي سي"، حيث لجأت وزارة الإعلام حينها لصحفييها وإعلامييها البارزين والعاملين في القطاع الخاص، لقيادة عملية تطوير القطاع الإعلامي الحكومي.





وقاد الشريان بالفعل تغييرات في العمل الإعلامي الحكومي، فتم دمج قنوات تليفزيونية، واستُحدثت أخرى، بجانب بث محتوى جديد يضم باقة من البرامج المنوعة والحوارات الجريئة، والدراما التليفزيونية لكبار النجوم العرب.





وتعرض برنامج الإعلامي السعودي لانتقادات لاذعة من قبل قطاع من السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب القضايا الحساسة التي يطرحها مثل المخدرات وهروب الفتيات وغيرها.









وداود الشريان خريج قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، بدأ حياته الصحفية عام 1976م، وعمل في عدد من المطبوعات السعودية محررًا وكاتبًا ومديرًا للتحرير، وكاتب عمود في عدد من الصحف المحلية، كما عمل في تليفزيون دبي لمدة ثلاث سنوات، وقدّم برنامج "واجه الصحافة" في قناة "العربية"، كما قدّم في إذاعة "إم بي سي" برنامجًا يوميًا بعنوان "الثانية مع داود".





يضاف إلى ذلك قيامه بأعمال إدارية وتحريرية إشرافية على العمل الإعلامي، حيث عمل رئيسًا لتحرير موقع "العربية. نت"، ومديرًا عامًا لمجموعة "إم بي سي" في المملكة، وعضو مجلس إدارة "العربية"، ومجلس إدارة مجموعة "إم بي سي". ومنذ عام 2012 وهو يقدم البرنامج الشهير "الثامنة" في "إم بي سي"، حتى قدم استقالته من المجموعة بداية هذا الشهر.









يشار إلى أن داوود الشريان هو الرئيس التنفيذي لـ "هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية" منذ نوفمبر 2017.









كما أنه مقدّم برنامج "ماحنا بساكتين" على "قناة SBC" منذ 2019.









شغل عدة مناصب، منها: رئيس تحرير موقع "العربية نت"، ومدير عام "مجموعة MBC" في السعودية، وعضو مجلس إدارة المجموعة ذاتها، ونائب مدير عام "قناة العربية"، وعضو مجلس إدارة القناة ذاتها، ومدير تحرير "مجلة اليمامة"، ومدير عام ورئيس تحرير وعضو مجلس إدارة "مجلة الدعوة".









كما شغل منصب عضو مجلس إدارة كل من "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق"، و"دار الحياة"، وشركة "الوطنية للتوزيع"، ورئيس "جريدة المسلمون"، ومسؤول التحرير والإدارة في جريدة "الحياة" في السعودية ودول الخليج.









من برامجه: "الثامنة" على قناة "MBC1″، و"واجه الصحافة مع داود الشريان" على "قناة العربية"، و"الثانية مع داود" على إذاعة "MBC FM"، و"المقال" على "تليفزيون دبي".









يعتبر أول مراسل لوكالة "أسوشيتد برس" في السعودية.









أصدر موسوعة "التراث الشعبي في المملكة العربية السعودية"، وموسوعة "وثائق تاريخ الملك عبد العزيز".







