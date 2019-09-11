  • الأربعاء 11 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:59 ص
بحث متقدم
ارشيف

بطريقة مختلفة نيويورك تحيى ذكرى 11 سبتمبر

رحمة حسن

فنانة شهيرة تظهر بالحجاب وتثير الجدل.. تعرف عليها

مجهولة

فنانة شهيرة: أتعرض لـ"تجسس" منذ 20 عامًا

أرشيفية

سيد علي : حركة تغييرات للوزراء و المحافظين قريبا

أرشيفية

مسئول حكومى: مصر تعوم على مجموعة من الآثار

الموت الرحيم

دولة جديدة تنضم إلى تشريع "الموت الرحيم"

سعر الدولار

انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

الإخوان المسلمين

"أبو هاشم": الإخوان يستخدمون النساء في هذا الأمر الخطير

ترامب وبوتين

"سي أن أن" تكشف: واشنطن جندت مسؤولًا روسيًا رفيعًا

هيثم أبو خليل: ماذا استفادت مصر من سفريات السيسى؟

إخواني منشق يكشف كواليس خطيرة عن هيثم أبو خليل

بالصور..

بطريقة مختلفة نيويورك تحيى ذكرى 11 سبتمبر

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

وكالات- سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. التعليم تعتمد مواعيد بدء الدراسة 11 سبتمبر

#

تامر حسين عن فنان شهير: نسألكم الفاتحة على روحه

#

بالأسماء.. موعد ومكان محاكمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر

#

قريبا .. محمود الخطيب ومرتضى يلتقيان وجهًا لوجه .. ما السر؟

أشعلت مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الأضواء إحياءً لذكرى الثامنة عشر لهجمات مركز التجارة العالمى ومبنى البنتاجون، والمعروفة عالميًا بـ «هجمات 11 سبتمبر».

وتحرص نيويورك على تخليد تلك الذكرى من خلال إطلاق أضواء مشعة كل سنة، لكن هذه الطريقة باتت تتعرض لانتقادات واسعة، بسبب التداعيات البيئية.

وتؤثر هذه الأضواء المشعة على حركة الهجرة، التي تقوم بها الطيور خلال هذه الفترة من السنة فى سماء المدينة.

وتعد هجمات 11 سبتمبر 2001، هى الأعنف فى تاريخ الولايات الأمريكية، حيث أسفرت عن مقتل 2996 شخصًا وجرح الآلاف، ففيها توجهت أربع طائرات نقل مدنى تجارية لتصطدم بأهداف محددة نجحت فى ذلك ثلاث منها، كانت تلك الأهداف هى برجى مركز التجارة الدولية بمنهاتن ومقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "البيئة" تكشف سر ظهور السحابة السوداء في القاهرة
» خالد منتصر.. حاول السخرية من حكم فقهي فوقع في «الفخ»
» حفتر ينقل مئات الضباط والجنود من الداخلية للجيش الليبي
» بشرى سارة.. توقعات بخفض أسعار البنزين في أكتوبر
» الولايات المتحدة: ندرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا
» نتنياهو يحذف فيديو هروبه من قصف مستوطنة أشدود
» بعد الأمر الملكي..السعودية تكشف سعر تأشيرة العمرة
» دولة جديدة تنضم إلى تشريع "الموت الرحيم"
» مفاجأة.. اتحاد الكرة يغرم الزمالك وشيكابالا 150 ألف جنيه
» دوي انفجار ضخم قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية
» دعوات لإعادة النظر بعضوية إسرائيل في "الأمم المتحدة"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:57 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية