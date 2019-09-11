سيد علي : حركة تغييرات للوزراء و المحافظين قريبا

11 سبتمبر 2019 - 09:44 ص





كشف الإعلامي سيد علي عن وجود حركة تغييرات للوزراء والمحافظين خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "علي"، من خلال برنامج "حضرة المواطن"المذاع علي فضائية "الحدث اليوم "، أن مصر في حاجة لحركة تغيرات وزراء و محافظين حتي تعيد إصلاح وترتيب أوراق البلاد مرة أخري.



و تابع أن "التجربة الماضية أثبتت أن هناك خللاً في بعض المواقع وآن الأوان لتصحيحها، وبعض المحافظين لا يصلحون لهذا المنصب".

