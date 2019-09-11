انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه

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متابعات-علا خطاب

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كشف سر تراجع الدولار أمام الجنيه

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الأربعاء، الموافق 11/9/2019، ليصل سعره بالبنك المركزي إلى 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

ونستعرض لكم سعر الدولار في البنوك المصرية :

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ سعر الدولار في بنك بلوم مصر نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 16.44 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.


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