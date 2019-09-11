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سامح شكري

مشاورات عربية للتوافق حول توقيت عودة سوريا للجامعة العربية

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سامح شكري:

مشاورات عربية للتوافق حول توقيت عودة سوريا للجامعة العربية

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سامح شكري
سامح شكري

المصريون ووكالات

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قال وزير خارجية مصر، سامح شكري، الثلاثاء، إن هناك "مشاورات عربية للتوافق حول التوقيت المناسب لعودة سوريا إلى الجامعة العربية".
وأوضح شكري في تصريحات صحيفة أودرتها وكالة الأنباء المصرية، أن "سوريا دولة عربية مهمة".
وأضاف: "هناك مشاورات فيما بين الدول العربية للتوافق حول التوقيت الملائم والمناسب لعودتها إلى الجامعة العربية بعد إزالة محنتها والعمل على تنفيذ المسار السياسي"، دون تحديد موعد بشأن ذلك.
وأوضح أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي تم الثلاثاء، لم يناقش موضوع عودة سوريا بـ"شكل واسع".
وأكد أنه "بعد إزالة محنة سوريا والعمل على تنفيذ المسار السياسي، فستكون بالتأكيد هناك فرصة أخرى ومزيد من الحوار فيما بين الوزراء العرب لتحديد التوقيت الملائم لهذه العودة".
والثلاثاء، ناقش وزراء الخارجية العرب، في القاهرة، عدة قضايا أبرزها التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، والأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وسبل مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية.

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