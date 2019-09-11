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"التنمية المحلية" تعلن الحرب على "التوك توك".. بهذه الطريقة

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التوك توك
التوك توك

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، طلب من جميع المحافظات اليوم، السماح بترخيص سيارات الميني فان بدلًا من التوك توك في عواصم المدن والطرق ما بين القرى، وسيتم قصر تحرك التوك توك المرخص على القرى والنجوع فقط، وهذا في إطار رفع مستوى أداء الخدمة لدى المواطن. 
وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية  "dmc"، مساء الثلاثاء، أن الحكومة ستقدم حوافز لأصحاب التوك توك، لاستبداله بسيارة ميني فان، لافتًا إلى أن صاحب التوك توك سيحصل على سيارة ميني مرخصة، معقبًا: "التوك توك الواحد طاقته ثلث السيارة الميني، واستبداله بالميني فان يتيح دخل أكبر". 
ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن استبدال التوك توك بالسيارة الميني فان، سيقلل من الازدحام المروي في المدن وعواصم المحافظات، وسيزيد من دخل صاحب التوك توك، وهذا من شأنه أن يعيد الشكل الحضاري للمدن، ويقضي على عمالة الأطفال، وهذا أمر مهم للغاية.
وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن سيارة الميني فان سترخص بصورة سهلة الفترة المقبلة، وسائقها لابد أن يكون حاصل على رخصة، وهذا يمنع عمل الأطفال، لافتَا إلى أن الدولة من خلال ترخيص الميني فان بدلا من التوك توك، ستفيد جميع الأطراف، فالمواطن سيحافظ على حقه في الحصول على خدمة آمنة، والحفاظ على حق الدولة في الحصول على تأمينات وضرائب على المركبات، وسيحافظ على حق صاحب التوك توك، وسيزيد دخله.


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