"أبو هاشم" يفجر مفاجأة مدوية عن الإخواني محمود حسين

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أكد المستشار عماد أبوهاشم، المنشق عن الإخوان، والعائد من تركيا، أنه كان يرى اتهامات متبادلة بالسرقة بين عناصر الإخوان في تركيا.
وأوضح «أبوهاشم»، خلال حوار تليفزيوني: «محمود حسين أحد المتهمين بالسرقة في تركيا من جانب الإخوان، بعد تأسيسه لقناة وطن»، متابعًا: «محمود حسين يمتلك عمارة في أرقى أحياء إسطنبول، كأنها قصر بـ 2 مليون دولار، ويمتلك مدارس في مصر حتى الآن».
كان المستشار عماد أبوهاشم كشف، أمس، في الجزء الأول من حوار تليفزيوني رحلة هروبه إلى تركيا وعودته بعد الانشقاق عن الإخوان، وتفاصيل تواصل المخابرات الإيرانية والقطرية مع عناصر الإرهابية.


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