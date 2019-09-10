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الصرف الصحي يكشف معلومة صادمة عن "البالوعات"

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بالوعة صرف

المصريون ـ متابعات

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قال المهندس على حسين، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن سرقة «أغطية» بالوعات الصرف الصحي ظاهرة منتشرة ومتفشية في المجتمع المصري، مطالبًا بتكاتف الجهود للقضاء عليها.
وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية، الثلاثاء، أن «اللصوص يسرقون فيما لا يقل من 5500 غطاء على مستوى القاهرة، بمعدل 15 غطاء في اليوم الواحد».
وأوضح رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة أنه يوجد في القاهرة 350 ألف غطاء بالوعة، وتغييرها بمواد أخرى غير حديد «الزهر» أمر صعب للغاية.


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