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وفاة محتجز داخل قسم الوراق

تطورات مثيرة بواقعة وفاة متهم داخل قسم الوراق بالجيزة

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تطورات مثيرة بواقعة وفاة متهم داخل قسم الوراق بالجيزة

قضايا وحوادث

وفاة محتجز داخل قسم الوراق
وفاة محتجز داخل قسم الوراق

المصريون ـ متابعات

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انتقل فريق من نيابة الوراق بالجيزة، الثلاثاء، إلى ديوان عام قسم شرطة الوراق، لمباشرة التحقيقات في واقعة وفاة متهم بقضية مخدرات، داخل القسم.
وقررت النيابة بإشراف المستشار محد المنشاوي، المحامي العام، إخراج عدد من المحتجزين بديوان القسم لسماع إفاداتهم حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة لبيان التقاطها صورًا أثناء سقوط المتوفي وشهرته «كريم الخواجة»، 45 سنة، أمام حجز القسم، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة.
وأمرت النيابة بنقل جثمان المتهم المتوفى لمشرحة زينهم، تمهيدًا لتشريحه بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وتبين مبدئيًا من خلال الكشف الطبي الظاهري أن المتهم توفى متأثرًا بأزمة قلبية.
وقررت النيابة استدعاء أهل المتهم لسماع أقوالهم، واتهامهم لأحد بالتسبب في الوفاة من عدمه أم كونها طبيعية.
وتبين من خلال المناظرة الأولية للنيابة عدم وجود إصابة ظاهرية على جثمان المتوفى.
وطلبت النيابة استدعاء مأمور القسم، والضابط «النوبتجي» لسماع إفادتهما، والتحفظ على دفاتر القسم، وفحص السجل الجنائي للمتهم المتوفي، بحسب "المصري اليوم".
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم توفى أثناء وقوفه بـ«طرقة» الحجز، وسبق ونقل للمستشفى لشعوره بحالة إعياء شديدة، وتبين أن المتهم محبوس احتياطيًا على ذمة قضية مخدرات، عقب القبض عليه منذ نحو شهرين، وكان من المفترض نظر استئناف قدمه محاميه على استمرار حبسه في 17 سبتمر الجاري، وذلك أمام محكمة شمال الجيزة.

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