» دوي انفجار ضخم قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية

سمع دوي انفجار، ليل الثلاثاء، قرب مقرالسفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية كابل.



وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"الأمريكية أنّ أعمدة دخان ارتفعت من مكان قريب من السفارة الأمريكية، عند الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حسب التوقيت المحلي لأفغانستان.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"الأمريكية أنّ أعمدة دخان ارتفعت من مكان قريب من السفارة الأمريكية، عند الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حسب التوقيت المحلي لأفغانستان.