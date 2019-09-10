  • الأربعاء 11 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:30 ص
بحث متقدم
بالوعة صرف

الصرف الصحي يكشف معلومة صادمة عن "البالوعات"

سد النهضة

مصر: إثيوبيا "تراوغ" بمفاوضات سد النهضة

مركز الجلود

جلود المواشي ثروة مهدرة.. من المسئول؟ (تحقيق)

سعر الدولار

الجنيه يواصل استرداد عافيته أمام الدولار

ارشيفية

كنائس ومساجد.. الدين لله.. والعلاج للجميع بالمجان

السيسي

«السيسي» يدعو البرلمان للانعقاد في هذا الموعد

لحظة هروب نتنياهو

«نتنياهو» يقطع كلمته ويهرب من القصف الفلسطيني

منتصر

خالد منتصر.. حاول السخرية من حكم فقهي فوقع في «الفخ»

السعودية

السعودية ترد على تداول لحم الخنزير في المملكة

أرشيف

بشرى سارة.. توقعات بخفض أسعار البنزين في أكتوبر

بـ"أسرع وقت"..

الأمم المتحدة تدعو حكومة أفغانستان وطالبان إلى التفاوض

عرب وعالم

حركة طالبان ارشيفية
حركة طالبان ارشيفية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة: طالبنا بالإفراج عن 5600 لاجئ ومهاجر بليبيا

#

"الكراهية" تمثل تحديا للسلام بين فلسطين وإسرائيل

#

روسيا لأمريكا: توقفوا عن تهديد فنزويلا

#

تفاصيل وثيقة سرية سلمها ترامب لـ كيم جونج

دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلي الدخول في مفاوضات مباشرة في "أسرع وقت ممكن" لتجنب العنف.
كما حذر تاداميتشي ياماموتو من مغبة تصاعد العنف في أفغانستان خاصة خلال الأسابيع الأخيرة.جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة التقرير الدوري الأخير للأمين العام أنطونيو غوتيريش حول أنشطة البعثة الأممية في أفغانستان "يوناما".
وقال الممثل الأممي إن "تصاعد العنف في الأسابيع القليلة الماضية أظهر الحاجة الملحة لإيجاد تسوية سياسية للصراع الأفغاني الطويل".
وأضاف أنه "من غير الممكن التوصل إلي حل بدون إجراء محادثات مباشرة وشاملة بين الشعب الأفغاني".
وحث على ضرورة إشراك المجتمع الأفغاني بكل أطيافه في المباحثات وأن تتضمن أي تسوية سياسية وعدًا بمواصلة حماية حقوق الإنسان في البلاد، بما فيها النساء والشباب والأقليات.
ومن المقرر أن يتوجه الأفغانيون في 28 أيلول/سبتمبر، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الرابعة منذ عام 2001.
وهي خطوة أخرى لتعزيز أساس نظام سياسي ديمقراطي تمثيلي.
وفي هذا الصدد، أكد ياماموتو دعم الأمم المتحدة لجهود اللجنة المستقلة للانتخابات، والشكاوى الانتخابية، والمؤسسات الأمنية، والمجتمع المدني، لإجراء انتخابات موثوقة وشاملة في الموعد المحدد.
وقال "من شأن الانتخابات الموثوقة أن توفر أساسًا سياسيًا مهمًا لمستقبل البلد، وكذلك شرعية وسلطة للرئيس المنتخب، والتي ستكون ذات أهمية خاصة في ضوء عملية السلام المتوقعة".
وحذر في الوقت نفسه من وجود مخاوف قائمة قبل الانتخابات، بما فيها بشأن الأمن، وإقبال الناخبين، والاحتيال والمخالفات.
وأعلن الرئيس الأمريكي دوالد ترامب، قبل أيام، وقف مفاوضات السلام الجارية مع حركة "طالبان" الأفغانية، وإلغاء لقاء سري، بين الرئيس الأفغاني وقادة من الحركة، على خلفية تنفيذ الأخيرة هجومًا في العاصمة كابول.
وتسيطر حركة طالبان على نحو نصف مساحة أفغانستان، ولها نفوذ واسع في المناطق التي لا تسيطر عليها.
وخلافا لرغبة "طالبان" بانسحاب جميع الجنود الأجانب، تسعى الحكومة الأفغانية لاستمرار دعم الولايات المتحدة لقواتها الأمنية مع بقاء أعداد من الجنود الأمريكيين لمحاربة التنظيمات المتطرفة، مثل "داعش".
كما ترغب الحكومة بزيادة عدد القوات الأمريكية إذا لم تستجب "طالبان" لالتزاماتها بالاتفاق مع الولايات المتحدة. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» نتنياهو يحذف فيديو هروبه من قصف مستوطنة أشدود
» بعد الأمر الملكي..السعودية تكشف سعر تأشيرة العمرة
» الكويت تسجل قضية ضد القنصلية المصرية
» مفاجأة.. اتحاد الكرة يغرم الزمالك وشيكابالا 150 ألف جنيه
» دوي انفجار ضخم قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية
» دعوات لإعادة النظر بعضوية إسرائيل في "الأمم المتحدة"
» نتنياهو ينهي كلمة انتخابية إثر إطلاق صواريخ من غزة
» وديًا.. المنتخب الأولمبي يهزم السعودية بهدف «جلال»
» تفاصيل لقاء «بن سلمان» برئيس وفد القيادات المسيحية
» تصفيات المونديال.. السعودية تسقط في فخ التعادل أمام اليمن
» رسالة تهئنة من السفارة الأمريكية إلى نادي الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية