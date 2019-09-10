  • الأربعاء 11 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:31 ص
بحث متقدم
بالوعة صرف

الصرف الصحي يكشف معلومة صادمة عن "البالوعات"

سد النهضة

مصر: إثيوبيا "تراوغ" بمفاوضات سد النهضة

مركز الجلود

جلود المواشي ثروة مهدرة.. من المسئول؟ (تحقيق)

سعر الدولار

الجنيه يواصل استرداد عافيته أمام الدولار

ارشيفية

كنائس ومساجد.. الدين لله.. والعلاج للجميع بالمجان

السيسي

«السيسي» يدعو البرلمان للانعقاد في هذا الموعد

لحظة هروب نتنياهو

«نتنياهو» يقطع كلمته ويهرب من القصف الفلسطيني

منتصر

خالد منتصر.. حاول السخرية من حكم فقهي فوقع في «الفخ»

السعودية

السعودية ترد على تداول لحم الخنزير في المملكة

أرشيف

بشرى سارة.. توقعات بخفض أسعار البنزين في أكتوبر

بشأن الضفة..

فلسطين تطالب العالم بوقف إعلان نتنياهو "الاستعماري"

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تصفيات المونديال.. سنغافورة تهزم فلسطين 1/2

#

بقيادة «كوبر».. أوزبكستان تسقط أمام فلسطين

#

دعوات مقاطعة كليات الإعلام تثير ضجة واسعة

#

الإفتاء: القدس في القلب

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، الدول كافة، ومجلس الأمن الدولي، بتحمل المسؤولية "لوقف إعلان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الاستعماري".
جاء ذلك في بيان لها، تعليقا على إعلان نتنياهو عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الاْردن وشمال البحر الميت بالضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الوزارة أن الإعلان "يمثل استخفافا واضحا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وقراراتها، والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين".
وطالبت الوزارة "بمواقف فورية رسمية من كافة دول العالم تدين هذا التوجه، وتؤكد على أهمية فرض عقوبات على إسرائيل لتمردها على القانون الدولي وانتهاكها لقرارات الأمم المتحدة".
وأعلنت أنها "تدرس وبالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء أنجع السبل القانونية لرفع قضايا ودعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه في حال انتخابه في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/أيلول الجاري، سيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت.
وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي بثته وسائل إعلام عبرية، بينها قناة "كان" الرسمية: "يجب علينا أن نصل إلى حدود ثابتة لدولة إسرائيل، لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة مثل قطاع غزة".
وأضاف: "هذه فرصة ثمينة لنا، ولأول مرة تأتي، ولن تكون لنا حتى 50 سنة مقبلة، أعطوني القوة لأعزز إسرائيل وأمنها، أعطوني القوة من أجل تحديد إسرائيل".
وأكد أن هذه الخطوة ستكون "مباشرة بعد الانتخابات"، لتأكيد ثقة الجمهور به في حال انتخابه. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» نتنياهو يحذف فيديو هروبه من قصف مستوطنة أشدود
» بعد الأمر الملكي..السعودية تكشف سعر تأشيرة العمرة
» الكويت تسجل قضية ضد القنصلية المصرية
» مفاجأة.. اتحاد الكرة يغرم الزمالك وشيكابالا 150 ألف جنيه
» دوي انفجار ضخم قرب السفارة الأمريكية بالعاصمة الأفغانية
» دعوات لإعادة النظر بعضوية إسرائيل في "الأمم المتحدة"
» نتنياهو ينهي كلمة انتخابية إثر إطلاق صواريخ من غزة
» وديًا.. المنتخب الأولمبي يهزم السعودية بهدف «جلال»
» تفاصيل لقاء «بن سلمان» برئيس وفد القيادات المسيحية
» تصفيات المونديال.. السعودية تسقط في فخ التعادل أمام اليمن
» رسالة تهئنة من السفارة الأمريكية إلى نادي الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:17 ص

  • فجر

    04:17

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:11

  • عشاء

    19:41

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية