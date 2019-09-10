مسيرة في غزة تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين بإسرائيل

10 سبتمبر 2019 - 10:10 م

شارك عشرات الفلسطينيين بقطاع غزة، الثلاثاء، في مسيرة تضامنا مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.



ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها حركة "الجهاد الإسلامي"، وجابت شوارع مدينة غزة، صورا لمعتقلين فلسطينيين، ولافتات تدين الصمت الدولي تجاه قضيتهم.

وقال القيادي في الحركة جميل عليان، خلال كلمة له: "يجب على المجتمع الدولي محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الأسرى في سجونه".

وأضاف عليان أن "المقاومة لن تسمح للاحتلال بسفك دماء الأسرى واستقبالهم شهداء".

ولفت إلى أن "دعم المعتقلين في السجون الإسرائيلية واجب وطني وديني وأخلاقي، ولن نتركهم وحدهم، ولن تتركهم قوى المقاومة".

وذكر أن المقاومة تعمل لتحريرهم وحماية أبناء الشعب الفلسطيني.

والأحد الماضي، استشهد المعتقل بسام السايح في مستشفى "آساف هاروفيه" الإسرائيلي.

وكان السايح (47 عاما) يعاني مرض سرطان العظام، وسرطان نخاع الدم الحاد بمراحله المتقدمة، وقصورا في عضلة القلب يصل 80 بالمئة، والتهابا حادا ومزمنا بالرئتين، ومشاكل صحية أخرى.