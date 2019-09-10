شاهد.. موقف كوميدي لحازم إمام مع «متعب»

أمير سعد
شهد الاستوديو التحليلى لمباراة منتخب مصر الأولمبى والسعودية على قناة ON SPORT واقعة طريفة للنجم حازم إمام لاعب الزمالك السابق مع عماد متعب مهاجم الأهلي السابق.
أخطأ حازم إمام فى اسم عماد متعب وينادى عليه بكابتن معتمد ليدخل الجميع داخل الاستوديو فى نوبة من الضحك .
يخوض منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب وديته الثانية أمام منتخب السعودية فى السابعة مساء اليوم باستاد بتروسبوت فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى باستاد السلام والقاهرة الدولى، على أن يختتم الفريق معسكر شهر سبتمبر عقب انتهاء ودية السعودية.
فجر04:17 ص
فجر
04:16
شروق
05:41
ظهر
11:57
عصر
15:29
مغرب
18:13
عشاء
19:43