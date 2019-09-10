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تصفيات المونديال.. السعودية تسقط في فخ التعادل أمام اليمن

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منتخب السعودية
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سقط المنتخب السعودي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره اليمني بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على إستاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

افتتح المنتخب اليمني التسجيل بهدف لمهاجمه محسن محمد في الدقيقة 8، وتعادل هتان باهبري للسعودية بالدقيقة 23، ورجح عمر الضاحي كفة اليمن بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول يمنيًا بنتيجة 2 / 1، وعادل سالم الدوسري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 48.

ورفع المنتخب اليمني رصيده إلى نقطتين، ويصبح للمنتخب السعودي نقطة واحدة.


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