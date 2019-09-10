«نتنياهو» يقطع كلمته ويهرب من القصف الفلسطيني

محمد فضل- متابعات
قالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، هرب من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود حين دوت صافرات الإنذار إثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة 13 العبرية على "تويتر" لحظة خروج نتنياهو من القاعة التي كان يلقي فيها كلمة بمستوطنة أسدود.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
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— ????? 13 (@newsisrael13) September 10, 2019
لحظة إجلاء نتنياهو أثناء خطاب له بمؤتمر انتخابي إثر إطلاق صواريخ من غزةhttps://t.co/FM3HigeK38#إرم_نيوز #إسرائيل #غزة #نتنياهو pic.twitter.com/DsK6t1VrIR— إرم نيوز (@EremNews) September 10, 2019
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