» بعد مقتل 31.. بلد خليجي يتحدث عن ضحاياه في كربلاء

10 سبتمبر 2019 - 07:20 م

نفى سفير البحرين لدى العراق، صلاح المالكي، وجود ضحايا بحرينيين فى حادث كربلاء اليوم.

وقال المالكي إن السفارة لم تتلق أية معلومات عن ضحايا يحملون الجنسية البحرينية ضمن الضحايا.

وأكد المالكي في تصريح لصحيفة "الأيام" البحرينية، عدم تسجيل ضحايا وقتلى في صفوف البحرينيين المتواجدين في مدينة كربلاء لإحياء مراسم عاشوراء.

وقال السفير إن "السفارة تابعت عن كثب الحادث الذي وقع في مدينة كربلاء، وقامت بمراجعة المستشفيات بالتعاون مع وزارة الداخلية والصحة العراقية".

وأشار إلى أنهم بانتظار صدور التقرير الرسمي النهائي من وزارة الداخلية العراقية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع حصيلة التدافع الذي وقع أثناء إحياء مراسم عاشوراء في كربلاء، جنوبي بغداد، إلى 31 قتيلا.

وذكر بيان للناطق باسم الوزارة، سيف البدر، أن الحصيلة بلغت "31 وفاة و100 إصابة منها 10 في حالة حرجة"، مؤكدا أن الحصيلة "غير نهائية".

وتشهد محافظة كربلاء العراقية المعروفة بطابعها الديني المقدس، توافد ملايين الزائرين سيرا على الأقدام، من محافظات البلاد الأخرى، ودول الجوار على رأسها إيران والكويت والبحرين وغيرهم، سنويا للمشاركة في إتمام مراسم طقوس شهر محرم، وأبرزها يوم عاشوراء المصادف العاشر من الشهر، وزيارة أربعينية الإمام الحسين، المصادفة في الـ20 من صفر ثاني أشهر التقويم الهجري.