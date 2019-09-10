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بعد ثلاث سنوات زواجا.. أول مولودة للفنانة حنان مطاوع

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حنان مطاوع من داخل غرفة العمليات
حنان مطاوع من داخل غرفة العمليات

أحمد سالم

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رزقت الفنانة حنان مطاوع بمولودتها الأولى أماليا من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني بعد ثلاث سنوات زواج، حيث تزوجا في سبتمبر من عام 2016 بعد قصة حب جمعتهما تكللت بالزواج.

ونشرت حنان صورة من داخل غرفة العمليات ومعها زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي بعد الولادة مباشرة وعلقت على الصورة:"من فتره قريبه ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين، بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكره أماليا اسم مصري قديم(فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة إبنة الملك".

يذكر أن حنان مطاوع شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع ومحمد عز وشريف الدسوقي وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، كما تنتظر عرض فيلمها "يوم وليلة" مع أحمد الفيشاوي ودرة في مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته المقبلة.

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