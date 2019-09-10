» مروان محسن ينعش خزينة الأهلي بـ148 ألف دولار

10 سبتمبر 2019 - 06:58 م

انتعشت خزينة النادي الأهلي بمبلغ 148 ألف دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب مروان محسن، مهاجم الفريق الأحمر والمنتخب الوطني، والذي كان قد أصيب مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2017 بالجابون بقطع في الرباط الصليبي.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للأهلي، قام "فيفا" بإرسال ما يُفيد بإيداع 148 الف دولار في حساب النادي وهو ما يعادل راتب مروان محسن عن فترة غيابه عن الملاعب بسبب إصابته بالرباط الصليبي مع المنتخب.

وقام النادي الأهلي بتقديم ملف كامل لـ"فيفا" تضمن تقرير المركز الطبي في المانيا وتشخيص الإصابة وفترة غياب مروان عن الملاعب، وكذلك الضرر الفني والمالي الذي وقع على النادي.

وأكد النادي الأهلي، أنه بعد فترة من المداولات ومتابعة الملف والتأكد من سلامة موقف الأهلي، قام "فيفا" بإرسال المبلغ بعد تفعيل البند، ليصبح النادي الأهلي، أول نادي مصري يستفيد من هذا البند.