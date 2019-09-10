» «صلاح محسن» يقود هجوم المنتخب الأولمبي أمام السعودية

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شوقى غريب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب تشكيل الفراعنة أمام السعودية، المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريقين للمرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وجاء تشكيل المنتخب الأوليمبي كالتالي:

عمر صلاح حارس مرمى، وفي الدفاع أحمد رمضان، وأسامة جلال، محمود مرعي، وأحمد فتوح، وفي خط الوسط أكرم توفيق، وعمار حمدي، رمضان صبحي، وإمام عاشور، وفي الهجوم طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

وتعد هذه هي المواجهة الثانية بين الفريقين خلال 72 ساعة الماضية، حيث التقى المنتخبان الشقيقان مساء السبت الماضى على ملعب السويس الجديد وانتهت بفوز المنتخب المصرى بأربعة أهداف مقابل هدف.


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