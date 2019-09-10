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زيمبابوي تخطف تأهلًا قاتلًا بتصفيات المونديال

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زيمبابوي

تصفيات المونديال

خطف منتخب زيمبابوي تأهلًا قاتلًا إلى دور المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الصومالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المرحلة التمهيدية.

وجاءت أهداف منتخب زيمبابوي عن طريق مارشيال مونتيسي في الدقيقة 77، وأدمريال موساكي في الدقيقة 86، وخاما بيليات في الدقيقة 92 بينما سجل هدف الصومال الوحيد اللاعب عمر محمد في الدقيقة 85.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الصومال بهدف دون رد ليتأهل منتخب زيمبابوي للدور القادم بنتيجة 3/2.


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