» «ميتشو» يطالب لاعبي الزمالك بالتركيز أمام بطل السنغال

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حرص الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة لمدة 15 دقيقة مع اللاعبين على هامش المران المقام حاليًا، حيث هنأ اللاعبين على الفوز بكأس مصر بالتغلب على بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وأشاد «ميتشو» بأداء اللاعبين موجهًا لهم الشكر على الروح القتالية التي لعبوا بها، وطالبهم  بمواصلة الالتزام والعمل الجاد القوي من أجل القادم، وأن التتويج بهذه البطولة مجرد خطوة في مشوار حصد جميع البطولات وهذا الأمر يتطلب العمل المتواصل بقوة واجتهاد والتزام وتعاون بين الجميع جهاز فني ولاعبين.

وطالب ميتشو الجميع بإغلاق صفحة الكأس والتركيز في المواجهة الأفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم 14 سبتمبر الحالي بالسنغال.


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