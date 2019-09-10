«مبخوت» يقود الإمارات للفوز على ماليزيا

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ماليزيا

المصريون

حقق منتخب الإمارات فوزًا غاليًا على مضيفه الماليزي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما  اليوم الثلاثاء، على ملعب بوكيت جاليل في الجولة الثانية بالمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ورغم تقدم ماليزيا أولا عن طريق شفيق رحيم في الثانية 34 من انطلاق المباراة إلا أن على مبخوت سجل التعادل للإمارات في الدقيقة 43 وعاد اللاعب نفسه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى ثلاث نقاط بينما يتوقف رصيد ماليزيا عند ثلاث نقاط من مباراتين.

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