» «ماني» يتحدى مهاجم ليفربول: «لا تسجل الكثير من الأهداف»

10 سبتمبر 2019 - 05:21 م

تحدث ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول ومنتخب السنغال، عن زميله في الفريق البرازيلي روبيرتو فيرمينو، فيما يخص الاحتفال الذي يقوم به بعد تسجيل الأهداف.

فقد دخل ثنائي هجوم ليفربول ساديو ماني وروبرتو فيرمينو في نقاش كوميدي قبل أيام يخص احتفال السنغالي بهدفيه في شباك تشيلسي بمباراة السوبر الأوروبي.

وقام السنغالي الدولي باحتفاله الجديد لأول مرة في كأس السوبر أمام تشيلسي، ليعلق فيرمينو: "ساديو، من فضلك لا تقلدني".

وقال ماني لفيرمينو: "إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بهذا الاحتفال وجعله احتفالك الخاص، سيكون من الصعب عليك، لأننا نسجل الكثير".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "قام فيرمنيو بهذا الاحتفال منذ عامين أو ثلاثة، والآن سأواصل القيام به على مدار الموسم. أعلم أنه سيقلدني قريبًا".

وعن الفوز بالمزيد من الألقاب عقب التتويج بدوري الأبطال على حساب توتنهام، أوضح: "كانت لحظة خاصة بالنسبة لي ولزملائي في الفريق. كنت أشاهد دوري الأبطال وأنا طفل".

وواصل "كان دائماً اللعب في نهائي دوري الأبطال حلمًا. كان من المذهل اكتشاف ما يعنيه الفوز باللقب للجماهير والمدينة. كانت الأجواء جنونية عندما عدنا باللقب".

وأتم "الفوز باللقب ومعرفة ما يعنيه منحنا جميعًا دافعًا إضافيًا هذا الموسم لتقديم أداء أفضل والتتويج بالمزيد من الألقاب من أجل الريدز".