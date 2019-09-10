» بالفيديو.. مشهد مروع لاشتعال النيران بفندق شهير بالمهندسين

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اشتعال النيران

حريق المهندسين

فندق المهندسين

اندلع حريق عصر اليوم الثلاثاء بفندق شهير في شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، وأدى نشوب الحريق إلى تفحم مطعم بوخاريست الموجود أسفل الفندق.

وتلقت قوات الحماية المدنية إشارة من شرطة النجدة تفيد بتصاعد دخان كثيف من فندق تابع لقسم الدقي، وتحركت على الفور 8 من سيارات الإطفاء بقيادة اللواء إيهاب عبد الحميد مدير قوات الحماية المدنية.

وتمكن رجال الإطفاء من قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة السيطرة التامة على الحريق دون وقوع إصابات، ونتج عن ذلك الحريق بعض الخسائر المادية فقط.

شاهد الفيديو..


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