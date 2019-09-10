جاسوس أمريكي في مكتب «بوتين»

الطيب حسين - وكالات
كشف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تفاصيل التعامل مع «الجاسوس الأمريكي» الذي كان يعمل فى الكرملين.
وفي وقت سابق أفادت قناة "NBC " الأمريكية بأن "الجاسوس الأمريكي" الذي كان يعمل سابقا في موسكو، يعيش حاليا باسمه الحقيقي وتحت حماية الحكومة الأمريكية بالقرب من واشنطن. وأضافت أنها لا تكشف عن اسم "الجاسوس" لأسباب أمنية.
وذكرت وسائل إعلام دولية، أن الحديث يدور عن أوليج سمولينكوف، الذي كان وفق المزاعم، يعمل في السفارة الروسية في الولايات المتحدة وفي الإدارة الروسية.
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