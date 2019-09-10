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جاسوس أمريكي في مكتب «بوتين»

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الكرملين
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الطيب حسين - وكالات

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كشف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تفاصيل التعامل مع «الجاسوس الأمريكي» الذي كان يعمل فى الكرملين.

وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال بيسكوف، اليوم الثلاثاء: "حقا كان سمولينكوف يعمل في إدارة الرئيس، لكن تمت إقالته بأمر داخلي منذ عدة سنوات، ولم يكن يشغل أيا من المناصب الكبيرة بحيث لا يتم تعيين الأشخاص في هذه المناصب إلا بأمر من الرئيس. هذا الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، ولا تتوفر لدي أي معلومات أخرى. وكل ما تتداوله وسائل الإعلام الأمريكية حول من الذي قام بسحب أحد بشكل سريع ومن الذي كان ينقذه وممن، وإلى آخره فإن هذا النوع من الكلام، كما تعلمون، "نسج خيال".

وفي وقت سابق أفادت قناة "NBC " الأمريكية بأن "الجاسوس الأمريكي" الذي كان يعمل سابقا في موسكو، يعيش حاليا باسمه الحقيقي وتحت حماية الحكومة الأمريكية بالقرب من واشنطن. وأضافت أنها لا تكشف عن اسم "الجاسوس" لأسباب أمنية.

وذكرت وسائل إعلام دولية، أن الحديث يدور عن أوليج سمولينكوف، الذي كان وفق المزاعم، يعمل في السفارة الروسية في الولايات المتحدة وفي الإدارة الروسية.

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