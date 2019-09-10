بالفيديو.. مصرع 31 شخصًا خلال احتفالات شيعية بالعراق

10 سبتمبر 2019 - 04:55 م

لقي 31 شخصا مصرعهم بينما أصيب العشرات، جراء حوادث تدافع واختناق خلال تأدية مراسم دينية في محافظة كربلاء بالعراق، بحسب وزارة الصحة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر في بيان، إن "16 شخصا استشهدوا وأصيب 75 آخرون في الحادث"، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة لا تعد نهائية.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة عن ارتفاع العدد إلى 31 قتيلا.

وقالت مصادر داخل العتبة الحسينية في كربلاء، اليوم الثلاثاء، إن العشرات من القتلى والجرحى سقطوا أثناء الدخول إلى مرقد الإمام الحسين، بحسب روسيا اليوم.

وقالت مصادر إن "العشرات من الزائرين سقطوا بين قتيل وجريح بسبب التدافع الذي حصل أثناء دخولهم لمرقد الإمام الحسين"، مبينة أن "الأنباء التي تحدثت عن وجود خسف في أحد السراديب، غير صحيحة".

وأضافت أن "التدافع حصل في الساعة الواحدة من ظهر اليوم، ما تسبب بتعثر عدد من الزائرين، ما أحدث إرباكا في مسير الزائرين وحدثت حالات اختناق عديدة".