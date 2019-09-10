  • الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:34 م
بحث متقدم
أرشيف

بشرى سارة.. توقعات بخفض أسعار البنزين في أكتوبر

الكرملين

جاسوس أمريكي في مكتب «بوتين»

ارشيفية

بالفيديو.. مصرع 31 شخصًا خلال احتفالات شيعية بالعراق

الملك سلمان والرئيس السيسي

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن مصر

السيسي خلال جلسة اسأل الرئيس بمؤتمر الشباب

«مؤتمر الشباب» يعلن بدء تلقى أسئلة جلسة «اسأل الرئيس»

الداخلية

سقوط 16 إخوانيًا في شباك «الداخلية».. التفاصيل كاملة

أرشيفية

غرامة ضخمة على شاب هدد امرأة متزوجة بصور ومحادثات إلكترونية

الكلب المعتدي

اعتدى على سيدة.. فقدمت أعضاؤه التناسلية وجبة للكلاب

عز الدين أبو ستيت

"الزراعة": "إحنا ما ينفعش نجوع"

مستوطنون

118 مستوطنا يقتحمون الأقصى لسماع شروحات حول" الهيكل المزعوم"

«راموس» يتحدث عن تعمده إصابة «صلاح» بنهائي الأبطال

الرياضة

راموس وصلاح
راموس وصلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

صلاح عبدالله يطلب دعاء جمهوره: حسيت إني هموت

#

نجم الزمالك: رحلت عن الفريق ودموعي على خدي

#

محمد صلاح أصيب بمرض في الدم

#

مفاجأة عن دور «صلاح» في أزمة «عمرو وردة»

ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

تحدث سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني، مجددًا عن الإصابة التي تعرض لها النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي اثناء نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018.

وقال «راموس» في تصريحات لصحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية: «أنا أحترم رأي الجميع وصحيح أن الناس يسيئون الفهم أحيانًا، مواجهة لاعب قوي هو الشيء الأكثر إثارة بالنسبة لي وهو شئ أتطلع له دائمًا».

وأضاف قائد ريال مدريد: «عندما تضطر إلى مواجهة مهاجم جيد، فإنك ستحظى بمباراة رائعة وبالطبع تلعب بشكل سليم ولا تتعمد إصابته، وعليك التحلي بالهدوء في ذلك الوقت».

واختتم تصريحاته: «إنها مباراة، تخوضها وأنت ترغب في الفوز وتحاول الدفاع عن نفسك ولكن دائمًا ما يكون لديك احترام للخصم».

يذكر أن راموس كان قد تعرض لهجوم من جمهور ليفربول عقب إصابة محمد صلاح نجم الفريق اثناء لقاء الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018، وحقق ريال مدريد اللقب 13 في البطولة عقب الفوز بنتيجة 3/1.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ببدلة لونها«بيج».. الملك عبدالله يفاجئ هؤلاء بزيارة متخفيًا
» «ماني» يتحدى مهاجم ليفربول: «لا تسجل الكثير من الأهداف»
» «أبو الغيط» يرحب بمبادرة السعودية
» بالفيديو.. مشهد مروع لاشتعال النيران بفندق شهير بالمهندسين
» تصفيات المونديال.. سنغافورة تهزم فلسطين 1/2
» تفاصيل لقاء «بن سلمان» برئيس وفد القيادات المسيحية
» «راموس» يتحدث عن تعمده إصابة «صلاح» بنهائي الأبطال
» المقاولون العرب يستعير معروف يوسف لمدة موسم
» بالصور.. توأم زجاجي نسبة بقائه على الحياة 0%
» وصلة رقص "ساخنة" لفنانة شهيرة تثير ضجة
» لبلبة تتغزل في فنان شهير بطريقة "جريئة".. والأخير يصدمها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:13 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة