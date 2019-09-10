» «راموس» يتحدث عن تعمده إصابة «صلاح» بنهائي الأبطال

10 سبتمبر 2019 - 04:43 م

تحدث سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني، مجددًا عن الإصابة التي تعرض لها النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي اثناء نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018.

وقال «راموس» في تصريحات لصحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية: «أنا أحترم رأي الجميع وصحيح أن الناس يسيئون الفهم أحيانًا، مواجهة لاعب قوي هو الشيء الأكثر إثارة بالنسبة لي وهو شئ أتطلع له دائمًا».

وأضاف قائد ريال مدريد: «عندما تضطر إلى مواجهة مهاجم جيد، فإنك ستحظى بمباراة رائعة وبالطبع تلعب بشكل سليم ولا تتعمد إصابته، وعليك التحلي بالهدوء في ذلك الوقت».

واختتم تصريحاته: «إنها مباراة، تخوضها وأنت ترغب في الفوز وتحاول الدفاع عن نفسك ولكن دائمًا ما يكون لديك احترام للخصم».

يذكر أن راموس كان قد تعرض لهجوم من جمهور ليفربول عقب إصابة محمد صلاح نجم الفريق اثناء لقاء الفريقين بنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018، وحقق ريال مدريد اللقب 13 في البطولة عقب الفوز بنتيجة 3/1.