» المقاولون العرب يستعير معروف يوسف لمدة موسم

10 سبتمبر 2019 - 04:30 م

أنهى مسئولو المقاولون العرب إجراءات استعارة النيجيرى معروف يوسف لاعب خط وسط الزمالك لمدة موسم واحد، خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

كان مسئولو الناديين قد اتفقا على الخطوط العريضة من أجل حسم انتقال يوسف إلى المقاولون العرب ، إلا أن خوض الزمالك للمباراة النهائية بالكأس أمام بيراميدز أول أمس الأحد أرجأ المفاوضات لليوم .ودعم المقاولون صفوفه فى الموسم الجديد بـ8 صفقات جاءت كالتالي:

المهاجم النيجيرى كوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى، محمود السيد، محمد سالم، محمد عصام، عبد الرحمن فاروق، عبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل مدافع سموحة السابق، وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلى.

ويطمح المقاولون فى الوصول إلى المربع الذهبى فى الموسم الجديد للمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية، فى ظل الاستقرار الفنى الذى يعيشه الفريق تحت القيادة الفنية لعماد النحاس.