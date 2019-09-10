اعتدى على سيدة.. فقدمت أعضاؤه التناسلية وجبة للكلاب

10 سبتمبر 2019 - 02:47 م

عاقبت عصابة مكسيكية تتكون من 5 أفراد شابا ثلاثينيا لاعتدائه على سيدة بتقديمه إلى الكلاب المفترسة التي نهشت أعضاءه التناسلية بالكامل.

وقام الرجال بتجريد الرجل من ملابسه وقيدوه عاريًا ووضعوه على الأرض، وأخذوا يحاوطونه من جميع الاتجاهات، ويشاهدون الكلب المفترس وهو يتناول أعضاءه التناسلية بالكامل، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وظهر صراخ الرجل في الفيديو، حيث أخذ يردد "توقف، أتركني الآن، اتركني"، بينما كان أحد الرجال يحاول كتم فمه لمنع صراخه وطلبه للمساعدة، كما كان هناك كلب آخر في المكان ولكنه لم يشارك في الاعتداء على الرجل.

ونشر المهاجمون مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المهاجمين المحتملين من العقوبة التي سينالونها حال اعتدوا على سيدات أخريات، بينما لم يجري الكشف عما إذا كان الرجل نجا من الموت.

يذكر أن المكسيك لديها أعلى معدل للقتل في العالم حيث قتل 17000 شخص في النصف الأول من هذا العام، وهو أعلى مستوى للقتل تصل إليه في تاريخها.