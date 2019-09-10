» وصلة رقص "ساخنة" لفنانة شهيرة تثير ضجة

فاجأت الفنانة ريم البارودى، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بنشرها فيديو من فرح صديقتها، وهى ترقص بحضور مجموعة من الفنانين.

وتنتظر الفنانة ريم البارودى عرض مسلسل "السر" الذي استغرق تصويره أكثر من عامين، وهو ينتمي لنوعية الأعمال التي تتضمن 60 حلقة.

مسلسل "السر" بطولة نضال الشافعي، وحسين فهمي، ووفاء عامر، ومايا نصري، وأشرف عبد الغفور، ونور الكاديكي، ومنة جلال، وهشام المليجي، ويورا محمد، وألفت عمر، وهو من تأليف حسام موسى، ومن إنتاج محمد فوزي، وإخراج محمد حمدي.