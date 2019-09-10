» تعرف على رسوم العمرة الجديدة

10 سبتمبر 2019 - 01:55 م

أعلن ياسر سلطان، مالك شركة سياحة تعمل في الحج والعمرة، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن قيمة برنامج العمرة ارتفعت حوالي أكثر من 20% رسومًا ومصروفات لا يستفيد منها المعتمر بقدر ما هي رسوم وضعها الجانبان المصري والسعودي.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية أن الأسعار تبدأ من 14 ألف جنيه، للعمرة الاقتصادية، عبارة عن رسوم 300 ريال، من الجانب السعودي، بجانب الضرائب والقيمة المضافة والنقل والسكن و800 جنيه غرفة و10 آلاف جنيه رسوم اشتراك في البوابة ورسوم خطاب ضمان ما يزيد من قيمة برنامج العمرة.

وقال إن أسعار برامج العمرة للموسم الجديد تزيد على الأقل 4 آلاف جنيه ليبدأ برنامج العمرة الاقتصادية من 14 ألف جنيه بسبب الرسوم الجديدة التي فرضتها السعودية.

وتمثلت الرسوم في رسوم التأشيرة التي أصبحت من 550 إلى 650 ريالًا، بجانب انتقالات 100 ريال ورسوم التأمين الطبي التي لم تحدد بعد، بالإضافة إلى زيادة رسوم غرفة السياحة المصرية من 260 إلى 800 جنيه على العمرة.

وأعلن مركز معلومات الحج والعمرة السعودي إضافة 300 ريال على كل المتقدمين لطلب تأشيرة العمرة دون إضافة ضرببة، بعد قرار إلغاء رسوم تكرار العمرة المقدرة ب2000 ريال سعودي.

وقال عادل عشري عضو المنظمة العربية للسياحة، إن المركز السعودي أبلغ الوكلاء السعوديين بقرار إلغاء الرسوم اليوم، وفرض رسوم أخرى على العمرة.

وأوضح عشري أن الرسوم الجديدة تتمثل في قيمة 88.75 ريال رسوم الخدمات الإلكترونية، و100 ريال قيمة الباقة الأساسية، 9.44 ضريبة القيمة المضافة 300 ريال الرسوم ليصبح الإجمالي 498.19 ريال.

وأعلنت وزارة الحج السعودي، أمس، إلغاء رسوم تكرار العمرة بمرسوم ملكي، والتي كانت تبلغ 2000 ريال يدفعها المعتمر فى حال تكرارها خلال 3 سنوات.

وقال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن المملكة العربية السعودية أصدرت مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم رحلات العمرة،

وكشف تركى أنه تم فرض رسوم أخرى تقدر بـ 300 ريال تُسدد من كل معتمر، كما أن هناك رسوما أخرى كتأمين طبي لكل معتمر لم تحدد بعد وسيصدر بها مرسوم ملكي، ويتم دفعها مقابل تلقي خدمات طبية خلال تواجد المعتمر فى الأراضي السعودية، فى حالة احتياجه لأي خدمات طبية بداية من الكشف الطبي العادي وحتى شحن الجثمان فى حالة الوفاة، موضحا أنها ستكون إجبارية أسوة بالتأمين الذي تفرضه الدول الأوروبية على التأشيرة.

وأضاف تركي في تصريحات صحفية، أن الضوابط السعودية الجديدة تضمنت فرض رسوم آخرى تتضمن على الخدمات الأرضية التى يقدمها الوكيل السعودى، للمعتمر، وتم تحديد رسوم الخدمات بـ 100 ريال للمعتمر، بجانب رسوم مقابل خدمات النقل داخل الأراضي المقدسة للمجموعات التي لا تقل عن 35 فردًا بواقع 100 ريال للمعتمر، وفي حالة المجموعات الأقل تتحمل الشركة المنظمة باقي المقاعد الفارغة، بالإضافة إلى رسوم إضافية للمنصات الإلكترونية تقدر من 5 إلى 7.5%.