  • الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:41 م
بحث متقدم
الكلب المعتدي

اعتدى على سيدة.. فقدمت أعضاؤه التناسلية وجبة للكلاب

عز الدين أبو ستيت

"الزراعة": "إحنا ما ينفعش نجوع"

مستوطنون

118 مستوطنا يقتحمون الأقصى لسماع شروحات حول" الهيكل المزعوم"

سؤال محرج يغضب "لبلبة" بالمغرب

لبلبة تتغزل في فنان شهير بطريقة "جريئة".. والأخير يصدمها

الدكتور علي جمعة

"إطالة الأظافر وتوريث المقابر وكفارة اليمين".. 3 أسئلة لـ"جمعة"

الحارث

العثور على حارس دولي ميتاً في فندق

عمرو الجنايني يسخر من الأهلي قبل مباراة أسيك

موعد إعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب تحذّر من هذا الأمر

اجتماع

فى اجتماع ملكى.. حزمة قرارات للملك سلمان وترحيب بوزير الطاقة

رغد صدام

فى ذكرى عاشوراء.. هذا ما قالته رغد صدام عن "الحسين بن علي"

بالفيديو..

صادم.. ولادة بقرة لها رأس إنسان

الصفحة الأخيرة

بقرة براس انسان
بقرة براس انسان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أول رد من «فجر السعيد» على تدهور حالتها الصحية

#

ولادة أول طفلة من رحم امرأة متوفاة

#

العثمانيون والحضارة

#

فنانة شهيرة من داخل المستشفى: "ادعولى"

الارجنيتن

بقرة براس انسان

شهدت قرية أرجنتينية، واقعة غريبة، حيث ولد عجل له رأس إنسان له أنف وفم صغير، ولكنه توفي بعد ساعات من ولادته.

شهدت واقعة غريبة حيث ولد عجلًا برأس إنسان من أنف وفم صغير، ولم يستمر سوى لساعات قليلة قبل أن يفارق الحياة.

ووصف أهالي قرية فيلا آنا، بمقاطعة سانتا في الأرجنتين، العجل بأنه أحد العجول المتحولة كما أطلق عليه السكان المحليون في المقاطعة، فيما كشف مقطع فيديو عن رأس العجل المشوَّه والملقاة على العشب، وكانت حلقات حمراء كبيرة تحيط بعينه.

ومن جانبه، أوضح خبير الوراثة نيكولاس ماناغو، إن ما حدث بمثابة طفرة وراثية نادرة، وهي بمثابة تغيير في تسلسل الحمض النووي الذي تم نقله إلى نسل البقرة الأم، مرجعًا السبب إلى طفرة هرمونية أو أحد العوامل الفيزيائية أو ربما الكيميائية أو البيولوجية والتي يعزى لها هذا التغير الهرموني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

مملكة الغموض

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. توأم زجاجي نسبة بقائه على الحياة 0%
» وصلة رقص "ساخنة" لفنانة شهيرة تثير ضجة
» لبلبة تتغزل في فنان شهير بطريقة "جريئة".. والأخير يصدمها
» تعرف على رسوم العمرة الجديدة
» صادم.. ولادة بقرة لها رأس إنسان
» عقوبة صادمة..هدد خليجية بصورها على السناب شات
» المالية: بدء استبدال البطاقات الحكومية الإلكترونية بـ «ميزة» مجانًا
» محمد عبده في جازان.. هذه التفاصيل
» أردني يلقى بنفسه وطفلته من أعلى فندق بالعقبة
» تقتل زوجها بسبب سهرة مع أصدقائه
» اقتصادي: مصر قادرة على تحقيق فائض أولى بالموازنة والوصول بالنمو لـ7%

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    06:13 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:29

  • مغرب

    18:13

  • عشاء

    19:43

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة