فى ذكرى عاشوراء.. هذا ما قالته رغد صدام عن "الحسين بن علي"

10 سبتمبر 2019 - 01:14 م

ترحمت رغد صدام ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على الحسين بن علي فى ذكرى مقتله، الذي يتزامن مع يوم عاشوراء من شهر المحرم في كل عام هجري.

وكتبت على حسابها في تويتر: "رحم الله أحفاد الرسول عليه الصلاة والسلام، سيد شباب الجنة، الحسن بن علي والحسين بن علي".

يذكر أن مدينة النجف العراقية شهدت مراسم خاصة انطلقت إحياءَ لذكرى عاشوراء.

وبالنسبة للشيعة، يذكرهم يوم عاشوراء بأحداث أليمة ويبكى كثيرون حزنًا على مقتل الحسين فى معركة كربلاء فى العراق، ويضرب بعضهم ظهورهم بسلاسل حديدية وسكاكين حزنًا على عدم مساعدة الحسين قبل مقتله.