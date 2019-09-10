"الخطيب" تفاجئ زميلها بفعل غير متوقع على الهواء

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احتفال

النهار

ياسمين الخطيب

سيف زاهر



فاجأت الإعلامية ياسمين الخطيب، زميلها الإعلامي سيف زاهر، واحتفلت بعيد ميلاده على الهواء.

وقالت "الخطيب"، من خلال برنامج "شارع النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، لـ "سيف زاهر": "عاوزاك تتمنى أمنية، بس مش أن النادي الأهلي ياخد الدوري السنادي".

 ورد "زاهر"، قائلاً: "لا أنا أمنياتي أن الأهلي والزمالك ينافسوا بعض، وبتمني المنتخب يبقي في أحسن حال والجمهور يرجع المدرجات تاني".

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?v=_cDGVY9mYug

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