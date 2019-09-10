بحضور الجبير.. رسالة من أمير الكويت للملك سلمان

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عبد القادر وحيد- متابعات

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تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز رسالة من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقد قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، خلال استقبال الملك سلمان له اليوم في مكتبه بقصر السلام في جدة.

ونقل الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير سمو أمير دولة الكويت.

بينما حمّله الملك المفدى تحياته لسموه، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وحضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة للشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.

فيما حضره من الجانب الكويتي، الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ علي الخالد الجابر الصباح سفير دولة الكويت لدى السعودية.


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