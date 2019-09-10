ياسمين الخطيب تفاجيء الجميع: "أول مرة أروح الشغل رافعة راسي"

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" على فوز نادي الزمالك ببطولة كأس مصر، معبرة عن سعادتها بفوز ناديها المفضل.

وكتبت الإعلامية ياسمين الخطيب في تغريدتها، مرفقة معها صورة جديدة لها "أول مرة أروح الشغل رافعة راسي.. يااااااااااه يا عبد الصمد".

وظهرت الإعلامية ياسمين الخطيب، وهى فى عملها ترتدى تيشيرت الزمالك وذلك بسبب فوز نادى الزمالك بكأس مصر.

وجاءت التعليقات كالآتي: "أحلى زملكاوية دي ولا اية"، كل ما هو زملكاوي چميل، حتي لو مأخدناش ولا بطولة رافعين راسنا برضو يا سيمو، أحلي زملكاوية".