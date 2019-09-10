» تقتل زوجها بسبب سهرة مع أصدقائه

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طعن أخصائي تمريض بسكين بسبب 200 جنيه بالإسكندرية

متابعات- الدويني فولي

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أقدمت سيدة بمنطقة العمرانية في الجيزة على طعن زوجها طعنة نافذة في جسده؛ ما أسفر عن وفاته نتيجة خلافات بينهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة المجني عليه داخل منزله في العمرانية، وتبيّن من التحريات أن زوجته وراء الجريمة، فتمكنت قوة أمنية من القبض عليها، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.


وكشفت التحقيقات أن المجني عليه ”أ.س“ سائق في العقد الثالث من العمر، اعتاد التشاجر مع زوجته المتهمة ”و.ع“، بسبب سوء سلوكها وتعاملها معه بشكل سيئ، وأنها تشاجرت معه قبل أيام من ارتكاب الجريمة بسبب تأخره خارج المنزل، وسَهَره مع أصدقائه طوال الليل، وظلت الأجواء بينهما مشحونة.

وذكرت التحقيقات أن يوم الواقعة عاد الزوج من عمله ونشبت بينه وبين زوجته مشاجرة، دفعت الزوجة إلى إحضار سكين من المطبخ وطعنته؛ ما أسفر عن وفاته، وتركته غارقًا في دمائه وغادرت المنزل.


ويواصل رجال الطب الشرعي إعداد تقرير الصفة التشريحية للجثمان لتسليمه للنيابة العامة التي تستكمل التحقيقات، ومن المقرر أن يحدد التقرير الإصابات التي لحقت بالمجني عليه وكيفية حدوثها ووقتها، والأداة المستخدمة في إحداثها.

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