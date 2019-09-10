اكتشف سرًا عن أمه.. فقتل أفراد العائلة

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قام مراهق أمريكي بقتل أفراد عائلته بعد اكتشاف أن مربيته ليست والدته بل هي زوجة أبيه.

 وأقدم المراهق على ارتكاب مجزرةٍ شنيعة بحقّ أسرته حيث قتل 5 من أفرادها، وذلك بعد اكتشافه سرا عائليا.

ونقل موقع فوكس نيوز عن أحد أقارب الجاني، إن المراهق ارتكب المذبحة بعد أن اكتشف أن السيدة التي ربّته منذ كان طفلا ليست أمه، بل زوجة أبيه.

وأضافت السلطات الأمريكية أن المجرم، الذي لم تكشف عمره واكتفت بوصفه بالمراهق، أطلق النار على والده وزوجة والده وأشقائه الثلاثة.

كما أوضح أحد أقارب المجرم أنه قرر تنفيذ جريمته البشعة، بعد أيام من اكتشافه السر الذي لم يعرفه طيلة حياته.

ولم تنشر السلطات اسم المتهم بسبب صغر سنه وكونه قاصرا، لكنها قالت إن الأدلة تشير إلى أنه كان يتصرف بغرابة في الأشهر التي سبقت الواقعة.


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