إخواني منشق لـ"موسي": مكنتش بطيقك .. والأخير: "كلكم كده"

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تحدث القيادي الإخوان المنشق، عماد أبو هاشم، عن كواليس عودته لمصر عقب هروبه لتركيا قائلاً: "إنه لا يتخيل عودته لمصر مرة أخرى، معقبا :"أخطأت في هروبي من مصر".

 وأضاف "أبو هاشم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، : "مكنتش بطيق أسمع الإعلامي أحمد موسى بيقول جملة واحدة".

ورد موسي، قائلا: "كل الإخوان كده، وأنت لو فضلت مع الإخوان مكنتش هتقعد معايا ولا هكلمك أصلا ".

 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=nnBAYLZuNxA

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