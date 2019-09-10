حفل زفاف بـ"مايوهات سباحة".. في دولة عربية

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متابعات-علا خطاب

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حفل زفاف

المغرب،

عروسان

مايوهات

أثار أحد مقاطع الفيديو، تم تداولها، لحفل زفاف غريب من نوعه، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب.

حيث ظهر العروسان في مقطعي فيديو مختلفين، خرجا فيهما عن عادات وتقاليد الأعراس في البلاد.

وعن مقطع الفيديو الأول، ظهر ” العروسان ” فيه وهما يرتديان ملابس السباحة، حيثُ كانا يجلسان على المائدة المغربية المعروفة في الأعراس بـ “ العمارية “ .

حيث قرر ”العريس” فجأة أن يقفز في المسبح تحت تشجيع الحاضرين، لتلحق به العروس بعد تردد وتنزل المسبح بلباس السباحة الأبيض الذي ترتديه.

أما بمقطع الفيديو الثاني، فهو لذات العروس وهي تجلس على ”العمارية“، حيثُ ترتدي اللباس التقليدي المغربي وحولها فتيات بـ“القفطان “ يرقصن على أنغام أغنية للفنانة الكولومبية الشهيرة شاكيرا.

وذكر ناشرو الفيديو أن الزفاف يعود لـ ”عروس مغربية” وليس لسائحة تقيم حفلًا خاصًا، كما هو متداول، مشيرين إلى أن الزفاف تم في مدينة الدار البيضاء.

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