» تفوق الخيال.. تمساح يسبح ببقرة في النهر

10 سبتمبر 2019 - 11:29 ص

التقط راكب طائرة عمودية" هليكوبتر" مقاطع الفيديو لتمساح ضخم، يسبح في النهر وهو يسحب بقرة كبيرة بجانبه في المقاطعة الشمالية في أستراليا.

ويظهر” التمساح ” في الفيديو سابحًا بهدوء تام، وهو يسحب ” الجيفة ” إلى موضع يمكنه فيه الاستمتاع بإفطاره.

وتفصيلآ، قال ”ملتقط الفيديو” أنه شاهد ومن معه في الطائرة التمساح بوضوح وهو يسحب البقرة.

حيث أشار إلى أن التمساح كان جائعًا جدًا، كما أنه بدا سعيدًا للغاية بصيده الثمين.

وأضاف: ” البقرة شوهدت منذ أيام تطفو فوق مياه النهر، ما يعني أن التمساح لم يقم باصطيادها وإنما اكتفى بالتقاطها والسباحة بها مسافة طويلة قبل أن يلتهمها ” .