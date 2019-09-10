ساويرس يسخر من فيديوهات الهارب "محمد علي".. بهذا الرد

أجاب رجل الأعمال الشهير، نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن سؤال من أحد متابعيه عن رأيه في فيديوهات الممثل الهارب "محمد علي" .

وكان وجه أحد متابعي نجيب ساويرس على تويتر سؤالاً له قائلاً: “ايه رأيك في محمد علي يا نجيب بيه؟"، ليرد "ساويرس" بطريقة ساخرة قائلاً: “محمد على هو صانع النهضة المصرية و بنى القناطر الخيرية وازدهرت الزراعة والصناعة فى عصره إشارة إلى “محمد علي باشا” المعروف بـ “مؤسس مصر الحديثة”.

يذكر أن الفنان والمقاول محمد علي يثير ضجة كبيرة في مصر حاليًا مع استمراره في نشر فيديوهات تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي .