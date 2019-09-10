طبيب يعاشر ممرضته.. ويلقى بالطفل أمام مسجد

10 سبتمبر 2019 - 11:13 ص

ضبط البحث الجنائي بقسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، طبيبًا بشريًا، عقب محاولته التخلص من طفل حديث الولادة، وإلقائه أمام أحد المساجد بمدينة طنطا.





تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم أحمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية، بالعثور على طفل حديث الولادة، أمام مسجد الدماطي التابع لدائرة قسم ثان طنطا، داخل كيس وبتفتيشه عثر بيده على أسورة مكتوب عليها اسم سيدة.





على الفور انتقل النقيب محمود عبد الجواد معاون المباحث، وبمناظرة جميع المستشفيات الخاصة عن اسم الأم، تبين أن عملية الوضع تمت داخل مستشفى الرحاب، وانتقل رجال المباحث وبمناقشة الأم اعترفت أنها ممرضة تعمل لدى طبيب أنف وأذن وحنجرة داخل عيادته بإحدى قرى مركز طنطا وعاشرها الطبيب معاشرة الأزواج، حتى حملت، وعندما حان وقت الولادة نقلها إلى المستشفى، وبعدها حمل طفله، ووضعه أمام مسجد.



