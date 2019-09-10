شاهد.. هدية ضيفة تصدم إسعاد يونس على الهواء

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تصرف غير متوقع لـ"ريهام سعيد" ردًا على هدية طفلة لها

أصيبت الفنانة إسعاد يونس، بحالة من الصدمة، بسبب الهدية التي قدمتها لها الفنانة وفاء عامر على الهواء.

 وأهدت "عامر"، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة "المذاع علي فضائية "دي إم سي"، حقيبة يد منقوش عليها إسم "صاحبة السعادة ".

وعقب "يونس"عيل الهدية قائلة: "أنا بكون مبسوطة أوي أما بلاقي سيدات بيشغلوا دماغهم وبيعملوا حاجات زي ديه، إحنا من أوائل الناس اللي شجعت الصناعة المصرية ".

شاهد الفيديو.. 

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