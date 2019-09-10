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"الديهى": "طول ما أنا شايف الشيء ده هيجيلي جلطة"

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الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

إيمان هاني

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أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك قرارًا باستبدال التوك توك بعربيات ميني فان، للقضاء على عمالة الأطفال، والتصدي للجرائم المترتبة على وجودة، مشيرًا إلى أنه تم حصر ما يقرب من نصف مليون توك توك في مصر، وتم ترخيص نحو ربع مليون منهم للعمل بالقرى، على أن تعمل العربات الميني فان في المدن ولن يُضار أحد.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن التوك توك جلطة في شريان الاقتصاد المصري، ونتيجة تواجده ترك العديد من الصنايعية والفنيين أعمالهم للعمل على التوكتوك، وهو نفسه حذر منذ سنوات طويلة من خطورة التوك توك على المجتمع والاقتصاد المصري ، معقبا طول ما أنا شايف التوك توك هيجيلي جلطة.

وتابع "الديهي"، أن التوك توك يتسبب في التلوث البصري والسمعي وتلوث الهواء، ويتسبب في الزحام ووقوع الحوادث، وهو ليس اختراعًا مصريا، مشددًا على أن معظم العاملين على التوك توك كانوا يعملوا بمهن اخرى وتركوها للعمل بالتوك توك.

وأعرب "الديهي"، عن أمله في أن يتفاعل الجميع مع تنفيذ قرار استبدال التوك توك، معقبًا: "مفيش مسئول عايز يضايق الناس، والحكومة المصرية عاقلة ورشيدة، وتبحث عن المصلحة العامة".

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